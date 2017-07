Afgekickte mama deelt onthutsende foto van hoe ze er 4 jaar geleden uitzag

Een afgekickte drugsverslaafde heeft enkele foto’s gedeeld van haar donkerste periode. Melissa Lee Matos was jarenlang verslaafd aan heroïne, maar wil nu anderen wijzen op de gevaren van de drug. Ze is intussen een jaar en vijf maanden clean.

Op de foto is de mama uit het Amerikaanse West Virginia te zien, leunend tegen de badkamermuur en schijnbaar half bewusteloos.

Foto: Melissa Lee Matos

“Zo zag ik eruit, elke dag opnieuw, en dat voor jaren”, schrijft ze. “Dit is met wie mijn echtgenoot te maken had. Dit is wat mijn vrienden en familie zagen, op de weinige momenten waarop ik het huis verliet. Ik was ziek. Ik was stervende. Ik was zo ver weg dat ik dacht dat ik nooit nog zou herstellen.”

“Ik was zo verloren dat ik mij geen leven zonder drugs kon inbeelden. Ik wilde gewoon dood. Ik had niet door dat ik nog maar amper in leven was.”

Foto: Melissa Lee Matos

Maar het haar ondenkbare gebeurde toch. Melissa kickte af en is nu al anderhalf jaar clean. Ze heeft weer een gezond gewicht, de donkere vlekken als gevolg van haar druggebruik zijn vervaagd en ze kan zelfs weer glimlachen. Eindelijk heeft ze haar leven terug.”

Ze hoopt nu dat andere drugsverslaafden door haar opmerkelijke transformatie geïnspireerd raken. Want uit het dal klimmen is mogelijk, toont ze.

Foto: Melissa Lee Matos

“Te veel mensen zitten in een situatie waarin ik zat. Ik heb vrienden die dit moeten zien. Het is ongelooflijk wat iemand kan bereiken.”

“Als je op dit moment verslaafd bent, is dit een preek voor jou. Kijk. Kijk naar deze foto’s. Foto’s van een dood meisje. Een junkie die zo verslaafd is, dat ze dag en nacht in een halve coma op de badkamervloer doorbrengt.”

“Een meisje dat elke cent aan drugs spendeert en vergeet dat ze kinderen heeft om op te voeden. Een meisje dat alles verloren heeft wat ze had. Dat zo ziek is dat ze denkt dat er nooit een weg is om eruit te geraken.”

“Ik beloof je, er is hoop. Je kan afkicken. En je bent het waard.”