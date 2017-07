Limburgse dj’s delen bierwafels uit op Tomorrowland

Diest / Halen - Beats en bierwafels: dat is wat dj-duo PartyShakerz vrijdag zal serveren aan de festivalgangers van Tomorrowland in Boom. “We staan voor de eerste keer op Tomorrowland en dat op de nationale feestdag”, zegt Fré Biesmans (33) uit Halen.

“We hebben al op alle Belgische dancefestivals gestaan, alleen Tomorrowland ontbrak nog”, vertelt Fré Biesmans uit Zelem (Halen), die samen met Stéphane Renard (27) uit Diest PartyShakerz vormt.

“We willen die eerste keer niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom gaan we tijdens onze set zelfgebakken bierwafels uitdelen aan de festivalgangers. Wafels met Duvel. We wilden iets typisch Belgisch geven aan het internationale publiek. Het is nationale feestdag en het hoort een beetje bij Tomorrowland om te laten zien van welk land je bent. Het zijn wafels in de vorm van hartjes, die ook perfect bij de sfeer van Tomorrowland passen. We moeten al om één uur ’s middags draaien, op het kleinste maar fijnste podium: de Rave Cave. Hopelijk zorgt de Duvel in de wafels dat ze een beetje in de mood geraken.”