Belgen winnen van Armenië voor plaats in kwartfinales EK basket U20

Op het Europees kampioenschap basketbal voor jongens tot 20 jaar hebben de Belgen zich woensdag in het Roemeense Oradea voor de kwartfinales van de B-divisie geplaatst. In hun vierde en laatste groepswedstrijd versloegen ze Armenië met 87-74 (rust 36-35). Tim Lambrecht had met 27 punten, 16 rebounds, 9 assists en 6 intercepties een groot aandeel in de zege.