Amerikaanse Hooggerechtshof versoepelt inreisverbod van Trump

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft woensdag het inreisverbod van president Donald Trump versoepeld.

Mensen met een paspoort uit Iran, Soedan, Syrië, Jemen, Libië en Somalië mogen de VS voorlopig niet in, tenzij ze ‘banden’ met de VS kunnen aantonen, zoals familierelaties, studies of werk. De Amerikaanse regering interpreteerde de term ‘familiebanden’ echter relatief eng en maakte enkel voor echtgenoten, ouders en kinderen een uitzondering. Die regeling ging op 29 juni van kracht voor negentig dagen. De interpretatie van ‘familiebanden’ verandert nu.

Het Hooggerechtshof oordeelde dat mensen uit die zes landen de Verenigde Staten nu wel binnen mogen als ze grootouder of kleinkind zijn van in de VS wonende familieleden. ‘Familiebanden’ worden niet enkel gezien als echtgenoten, ouders en kinderen.