Twintigtal Democraten dient motie van wantrouwen in tegen Trump

Een twintigtal Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft woensdag een motie van wantrouwen ingediend tegen president Donald Trump, een symbolisch initiatief dat de toenemende woede bij de oppositie toont ten aanzien van de Republikeinse president.

“Het is een poging tot politieke interventie”, aldus de Democraat Steve Cohen. In de Verenigde Staten kan een president alleen afgezet worden via een procedure met stemming in het Huis van Afgevaardigden en in de Senaat. Een motie van wantrouwen heeft in het Amerikaanse presidentieel systeem geen effect.

Omdat de Republikeinen een meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden zou elke stemming sowieso verworpen worden. Maar voor Cohen heeft het initiatief “symbolische waarde”.