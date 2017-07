ZOMERTIPS. Inspiratie voor een leuke dag met het hele gezin

Het is vakantie, dus trekken we massaal naar het buitenland op zoek naar zon, zee, strand en heel wat leuke activiteiten. Maar ook in de eigen provincie valt er deze zomer heel wat te beleven. Elke dag schotelen wij u enkele tips voor.

Regi Mania in Lommel

Op de vooravond van de nationale feestdag barst het feest los in Lommel. De avond start met een concert van de energieke band Frimout. Feestjes bouwen kunnen De Romeo’s als geen ander. Ze zijn in Lommel bijna kind aan huis. De nieuwe show van Regi Mania sluit de avond af met tal van specials effects en special guests.

Op 20/07 vanaf 20 uur op de Markt in Lommel. Gratis.www.lommelleeft.be

Ghost Rockers op Wasda!?

De jeugdraad en kindergemeenteraad van As pakken uit met een straf kinderfestival. Op het podium vanmiddag staan niemand minder dan Ghost Rockers. Verder maakt De Bende het podium onveilig en is er een optreden van Blitz. Er is bovendien leuke randanimatie voorzien.

Op 21/07 vanaf 13 uur in GC De Drieschaar, Schuttenbergstraat 2 bus 3 in As. Aan de kassa betalen kinderen tot 12 jaar 15 euro, ouder dan 12 jaar dan betaal je 8 euro.www.as.be

Haspengouw Ziiingt

Het concept van Haspengouw Ziiingt is simpel: een groot zangfeest met dansbare livemuziek vol hits. In een voorprogramma brengen lokale muziekbands een performance. Om 19.30 uur start het zangfeest onder leiding van Raf Van Brussel met gastzangeres Geena Lisa. Na uit volle borst meegezongen te hebben, zetten Cleymans en Van Geel de markt op z’n kop.

Op 20/07 vanaf 18.30 uur op de Grote Markt in Sint-Truiden. Gratis toegang.www.haspengouwziiingt.be

Internationale Schildersmarkt

Op de nationale feestdag vindt traditioneel de Internationale Schilders- en Kunstmarkt in Neeroeteren plaats. Meer dan vijftig kunstenaars uit binnen- en buitenland, van portrettekenaars tot beeldhouwers en juweelontwerpers, tonen hun werk en geven demonstraties. Ook is er kinderanimatie en muziek met de PGB Band voorzien.

Op 21/07 van 12 tot 18 uur in de Sint-Lambertuskerkstraat in Neeroeteren. Gratis toegang.Toerisme.maaseik.be

American Retro Meeting

Cars & Coffee Friends Peer organiseert vanavond een American Retro Meeting. De markt staat vol met Amerikaanse oldtimers aangevuld met honderden andere oldtimers. Verder is er veel randanimatie met retrostanden, barbershops, kleding, een springkasteel, draaimolen Amerikaanse hamburgers en muziek. Ook alle andere donderdagen in de zomer zijn oldtimers te bewonderen op de Markt.

Op 20/07 vanaf 16 uur op de Markt in Peer. Gratis toegang.