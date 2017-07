BBC in oog van de storm door toplonen

Londen Openlijk protest op de radio van presentatoren die uit de boot vallen, een storm van kritiek op sociale media, en juristen die waarschuwen voor klachten wegens discriminatie. De BBC is in het oog van de storm terechtgekomen, sinds voor het eerst de lonen van haar best betaalde presentatoren en journalisten zijn bekendgemaakt. Niet alleen zijn de bedragen duizelingwekkend hoog, er zijn ook grote verschillen tussen wat mannen en vrouwen krijgen.