HasseltKoninginnen grijpen de macht in ‘Game of Thrones’, Doctor Who wordt dokteres en Vier lost volgend jaar zijn eigen ‘Orange is the New Black’. Na ‘Wonder Woman’ in de bioscoop domineren vrouwen ook het kleine scherm. “De kentering is bezig”, zegt televisiemaakster Nathalie Basteyns. “Eindelijk zijn mannen ook de underdog.”