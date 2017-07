“Uitleg Schauvliege is anders dan wat in omzendbrief staat”

Brussel/HasseltVlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) is niet van plan om haar omzendbrief die Vlaanderen indeelt in bebouwde en onbebouwde gebieden aan te passen, zoals de Confederatie Bouw vraagt. “De brief verandert niets aan de regelgeving, bouwgrond blijft bouwgrond”, reageert Schauvliege. Professor Stijn Verbist, professor ‘rechtsbescherming tegen de overheid’ aan de UHasselt, is het niet met haar eens. “De minister zegt iets anders dan er in haar omzendbrief staat. Maar de ambtenaren moeten die regels nu wel al toepassen.”