met een goed rapport richting grote vakantie?

BrusselIn zijn ‘best of’ heeft premier Michel 43 voorstellen opgenomen die N-VA, CD&V, Open Vld en MR over de streep moeten trekken om tot een groot zomerakkoord te komen. Dat zal enkel mogelijk zijn als heikele dossiers zoals de begroting 2018-2019, een Arco-oplossing, de hervorming van de vennootschapsbelasting en meer rechtvaardige fiscaliteit worden getrancheerd. “Er moeten nog heel wat belangrijke knopen worden doorgehakt, niet in het minst over structurele maatregelen om de begrotingen op peil te houden”, zegt een regeringsbron.