“Als De Block weigert, dagvaarden we de Staat”

MAASMECHELEN“We zullen minister van Volksgezondheid Maggie De Block informeren met ons verhaal en haar onze oplossingen voorstellen. Weigert ze om medicinale cannabis te erkennen, dan dagvaarden we de Belgische Staat.” Dat zegt Maasmechelaar Jean-Pierre Voncken, die al twee jaar een moeizame strijd voert om cannabisolie erkend te krijgen als medicijn. Want het is het enige dat zijn dochtertje Sofie (8), die aan een zware vorm van epilepsie lijdt, kan helpen.