“Onze ecoboerderij kan tientallen gezinnen voeden en onderhouden”

Lummen - Vier jaar nadat Luc Triekels (54) en zijn vrouw Fanny Daniëls (50) voor het eerst met vakantie naar Senegal trokken, is het Lummense koppel volop in de weer met de uitbouw van hun ‘Sandicoly Ecofarm’ in het zuiden van het Afrikaanse land. “Op termijn kan onze boerderij tientallen gezinnen voeden en onderhouden”, zegt de Limburger, die de lokale bevolking probeert warm te maken voor permacultuur, waardoor er het hele jaar door kan worden geoogst.

Toen Luc en Fanny in 2013 naar Senegal reisden om vrienden te bezoeken, werden ze getroffen door de schrijnende omstandigheden in het land. “Een derde van de bevolking leeft er onder de armoedegrens. ...