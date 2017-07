België trekt met ruime en ambitieuze delegatie naar Italië voor EK atletiek U20

Achttien individuele atleten en drie Belgische teams komen vanaf donderdag in het Italiaanse Grosseto in actie op het EK atletiek U20. De grootste medaillehoop is Jonathan Sacoor in de 400 meter. De poulain van Jacques Borlée is topfavoriet.

Donderdag is het meteen de beurt aan enkele sterke Belgische junioren. In de reeksen van de 400 meter start naast Sacoor ook zijn vrouwelijke collega Elise Lasser. Zij is een outsider voor de medailles. De twee zijn nog maar 17 jaar. Verder komen donderdag ook Thomas Carmoy (hoogspringen), Elise Vanderelst (800m), Babette Vandeput (discuswerpen), Tim Van de Velde en Dries De Smet (1500m) en Hanne De Baene en Melanie Vissers (polsstokspringen) in actie.

Vrijdag is het in de 110 meter horden de beurt aan Michael Obasuyi, Simon Verherstraeten en Tuur Bras. Die laatste won eerder eremetaal op het EK U18 en is ook in Italië kanshebber. In de 1500 meter komen Mathilde Deswaef en Justine Tinck in de arena, en het is vooral Tinck die tot de betere loopsters van Europa behoort. Ook Eliott Crestan (800m) en Lucie Ferauge (200m) beginnen vrijdag aan hun toernooi.

Op zaterdag beginnen Jean-Baptiste Nutte en Dimitri Montilla aan hun tienkamp. De 4x400m-ploeg loopt dan de kwalificaties. Op zondag komen zowel de mannelijke als de vrouwelijke 4x100m-ploeg één en in het beste geval twee keer in actie.