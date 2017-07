“Woonbelasting? Die betaal ik in de twee Pelten”

Overpelt / Neerpelt -

“De Dommel is de grens”, zeggen ze in Groot-Pelt. Alleen stroomt de Dommeldoor Neerpelt-centrum. Vlak achter gemeentehuis en Sint-Niklaaskerk meer bepaald. Is die grote supermarkt daar met in haar zog de halve Neerpeltse middenstand dan Overpelts? Was. In 1954 verkreeg Neerpelt een driehoekige lap grond van Overpelt, 4,31 hectare groot. Een spie tussen wat nu Koning Albertlaan, rotonde en Leopoldlaan is. “De grond van onze nieuwbouw achter het gemeentehuis lag in Overpelt”, bevestigt burgemeester Drieskens van Neerpelt. “Al zie ik vanuit mijn kantoor een wei liggen. Helemaal niet ver. Die ligt in Overpelt.”