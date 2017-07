Deze types mannen kom je tegen op Tinder

Een ideale match vinden op Tinder? Het kan echt, alleen date je ervoor misschien eerst met mannen die niet zoveel potentieel hebben als je volgende lief. De Australische relatie-experte Louanne Ward gebruikte de app zelf een jaar lang en kwam tot de conclusie dat je vijf types lovers kunt onderscheiden.

1. De beschikbare man, die er emotioneel niet klaar voor is

Hiermee bedoelt Louanne mannen die recent weer vrijgezel zijn geworden en zich een profiel op Tinder hebben aangemaakt. “Ze denken dat ze een nieuwe relatie willen, maar in realiteit zijn ze op zoek naar een vorm van bevestiging of iemand die hen troost kan bieden om de vorige relatie te verwerken. Ze voelen zich vaak een beetje onzeker, maar dat duurt niet zo lang. Dit kan werken als je zelf net uit een relatie komt en onbewust op zoek bent naar steun.”

Hoe herkennen? Op hun profiel staat vaak dat ze nieuw zijn en ‘dit nog nooit hebben gedaan.’ Let wel: eens je gevoelens hebt, kunnen ze laten weten dat ze nog niet klaar zijn om zich opnieuw te binden.

2. De luie dater

Deze man belooft veel, maar er komt weinig van in huis. “Soms gebruiken ze Tinder gewoon om een beetje rond te kijken of uit verveling. Misschien hebben ze een relatie die niet vlot meer loopt. Voor hen is de app meestal puur entertainment. Een manier om te kijken hoe goed ze in de markt liggen. Ze praten een of twee dagen met iemand die hen interessant lijkt, maar verdwijnen snel weer. Als het hen uitkomt, laten ze van zich horen. Het moderne aan het lijntje houden, zeg maar.

Hoe herkennen? Hun profiel ziet er leeg uit en als ze antwoorden in een gesprek, zijn ze vaak kort en praktisch. Opgepast als je plannen maakt. Het is goed mogelijk dat hij ze net op voorhand afzegt.

3. De losse lover

Hij is niet op zoek naar een relatie, gewoon naar wat plezier. Een onenightstand hoeft het daarom niet te worden, maar dit type maakt vanaf het begin duidelijk dat er niet meer in zit dan seks. Toevallig ook op zoek naar plezier en niets meer? Welaan dan, ga ervoor.

Hoe herkennen? Deze man plaatst veel selfies op zijn profiel, vaak gemaakt voor de spiegel. Wat je ziet, is wat je krijgt. Word niet verliefd, want dan stort je jezelf in een hopeloze avontuur.

4. De romanticus

Voor hem is Tinder een zeer serieus kanaal om de liefde te vinden en daarvoor doet hij dan ook zijn uiterste best. Hij kent meestal via via iemand bij wie Tinder gewerkt heeft en wil ook zijn kans wagen. Wedden dat hij niet onder stoelen of banken steekt dat hij op zoek is naar een vriendin? Dat treft als je ook een profiel aanmaakte om die romantische reden.

Hoe herkennen? Op het profiel belichten ze dat ze een goede partij zijn. Familiefoto’s en veel duidelijke informatie zijn geen uitzonderingen.

5. De afgematte vrijgezel

Deze man heeft er al een woelig parcours opzitten in de liefde. Hij is misschien al enkele jaren vrijgezel, heeft al alles geprobeerd en het wil maar niet lukken om de ware te vinden. Het resultaat? Hij voelt zich een beetje gefrustreerd en dat blijkt ook op de manier waarop hij praat. Hij is cynisch en benadert situaties vaak vanuit een negatief standpunt.

Hoe herkennen? Het profiel ziet er perfect uit, ze hebben geleerd uit voorbije, slechte ervaringen. Heel soms merk je online al een vleugje sarcasme op. Zinnen zoals ‘ik verspil liever geen tijd aan mensen die het niet serieus menen’ kunnen een bel doen rinkelen.