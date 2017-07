Jan Jambon: “Komst motorbendes in Limburg verontrust me uiteraard”

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon houdt de komst van motorbendes in Limburg met een kritisch oog in de gaten. “Natuurlijk verontrust me dat. Daarom geven we er prioriteit aan om de burgemeesters meer kansen te geven dit nauwgezet op te volgen.”

Jambon is bezig met het uitwerken van een uitgebreider wetgevend project, waardoor de wetgeving toelaat dat de burgemeesters beter op de hoogte zijn van het criminele verleden van mensen die zich in hun gemeente willen vestigen. “We willen hen zo meer hulpmiddelen geven om alle soorten criminele bendes, niet alleen motorbendes, te bestrijden. Het project kadert in het RIEC, het regionaal informatie en expertise centrum, dat eerder werd opgestart”, aldus de minister tegen TVL.