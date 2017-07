Modeblad Vogue tipt Brussel als culturele hotspot

Het Amerikaanse modeblad Vogue is in het nieuwste nummer lyrisch over de Belgische hoofdstad. Het omschrijft Brussel in een lang artikel als een plek voor cultuurminnende toeristen. In het nummer krijgt Manneken Pis veel eer, maar het monument is niet het enige dat wordt belicht.

Brussel wordt omschreven als ‘de charmante, eigenzinnige hoofdstad, die je nu moet bezoeken’ en wordt vergeleken met het Amerikaanse Portland. Vogue maakt die conclusie op basis van de huurprijzen in de stad, die veel lager zijn dan in andere metropolen zoals Londen en Parijs. En dat speelt in het een voordeel voor Amerikaanse toeristen met een boon voor cultuur omdat de redelijke huurprijzen veel kunstenaars - lees: een ruime keuze aan galerijen - naar Brussel lokken.

Daarnaast voegen Amerikaanse modeliefhebbers Brussel het best toe aan hun bucket list omdat de hoofdstad ook op dat vlak iets interessants te bieden heeft. De wereldberoemde ontwerpers, onder wie Dries Van Noten, Ann Demeulemeester en Veronique Branquinho, hebben hier een winkel en er vallen veel beginnende designers te ontdekken in de Dansaertstraat. Vogue beschouwt Brussel ook als het epicentrum van de Belgische stripcultuur en vermeldt De Smurfen en Lucky Luke. In het stuk wordt ook beklemtoond dat veel muziekfestivals - van Dour tot Pukkelpop - van hieruit makkelijk bereikbaar zijn en dat onze cuisine legendarisch is.