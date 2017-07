12 maanden cel voor twintiger die agent probeerde te wurgen

Beringen - Een 22-jarige Beringenaar is woensdag voor de Hasseltse correctionele rechtbank veroordeeld tot 12 maanden cel en een geldboete van 800 euro omdat hij een agent probeerde te wurgen op 10 juni. De man was door het dolle heen toen zijn verloofde aankondigde niet langer te willen huwen.

De opgefokte twintiger kreeg van zijn verloofde te horen dat zij niet meer met hem in het huwelijksbootje wilde stappen. De man kon dit niet verkroppen en ging verhaal halen bij de vrouw, haar moeder en zus in Beringen die daarop de politie alarmeerden. Op het moment dat de politie hem wilde meenemen naar kantoor, verkocht hij een inspecteur een slag waardoor de twee op de grond vielen en daar de schermutseling verderzetten.

Duizelig

De betichte nam de agent in een wurggreep waarna hij met de hulp van een collega uit de klauwen van de Beringenaar wist te ontsnappen. “Ik werd duizelig. Als mijn collega niet gereageerd had, was dit veel erger afgelopen”, sprak de agent tijdens de zitting in de rechtbank. Hij was acht dagen werkonbekwaam en krijgt hiervoor een morele schadevergoeding van 700 euro, de andere agent krijgt 200 euro.