Naomi Campbell strikt haar veertiende miljonair

Naomi Campbell (47) doet het weer. Ze heeft opnieuw een man die een enorm fortuin achter zijn naam heeft staan aan de haak geslagen. Het gaat dit keer om de Egyptische/Maltese zakenman Louis C. Camilleri (62) die onder meer aan de slag is bij tabaksfabrikant Philip Morris International en Ferrari.

In het verleden zou Naomi Campbell al het hart van liefst veertien miljonairs hebben veroverd. Onder hen enkele klinkende namen zoals Usher, acteur Michael Fassbender, U2-bassist Adam Clayton en F1-baas Flavio Briatore met wie ze ook verloofd was. Het is in die context dat ze ook Louis C. Camilleri leerde kennen.

Ze delen namelijk allebei een passie voor snelle wagens, vertoeven regelmatig in het F1-circuit en leerden elkaar dan ook kennen tijdens een Grand Prix. Camilleri zou naar verluidt over een fortuin van 170 miljoen euro beschikken, was eerder al getrouwd en heeft drie kinderen.

"Naomi en Louis zijn al enkele weken stiekem aan het daten", zegt een bron in tabloidkrant The Sun. "Naomi houdt haar relaties graag privé en het is nog maar het begin van hun romance, maar hun dichte vrienden zijn al op de hoogte."