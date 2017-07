Hasselt - De voor 2018 geplande heraanleg van de Grote Markt in Hasselt gaat niet door. “Omdat er maar 2 inschrijvers waren die absoluut geen marktconforme prijzen vroegen en dat lukte niet”, zegt schepen Michel Froidmont (sp.a).

“Maar uitstel is geen afstel. In 2018 gaan we alvast een gedeelte van de werken, de heraanleg van de Kapelstraat, uitvoeren. Met een nieuwe aanbesteding willen we in 2019 van start.”