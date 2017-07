Endoscopen zijn bron van bacteriën

Brussel - In veel ziekenhuizen worden de toestellen voor maag-, long- en blaasonderzoeken niet afdoende gereinigd en gedesinfecteerd. Bij negen op de twaalf bezochte campussen gebeurde dat niet naar behoren, zo blijkt uit een rapport van de Zorginspectie.

Flexibele endoscopen worden ingebracht in onder meer de long, de maag, de darm of de blaas voor onderzoeken en behandelingen en komen zo met allerlei lichaamsvochten en -slijmen in contact. Een goede reiniging en desinfectie tussen onderzoeken is erg belangrijk om te voorkomen dat ze ziektekiemen zoals bacteriën en virussen van één patiënt op de andere overdragen.

Geen ander medisch toestel is echter zo moeilijk te reinigen als flexibele endoscopen met ‘lumen’. Dat zijn lange, dunne kanalen waardoor bijvoorbeeld een tang voor een biopsie wordt ingebracht. De endoscopen zijn van kunststof en mogen niet verhit worden voor sterilisatie. De reiniging en sterilisatie moeten daardoor nauwgezet gebeuren met chemische stoffen, maar daarbij loopt het vaak mis. De risico’s zijn onder andere kruisbesmetting, blaasontstekingen en bloedvergiftigingen.

De ziekenhuizen nemen de bevindingen van de Zorginspectie serieus. “Ja, het rapport is een wake-upcall voor ons. We willen dit echt niet ontkrachten, maar ermee aan de slag gaan”, zegt Dominique Vandijck van ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro. “Het is nu wel duidelijk dat er normen moeten komen voor de desinfectie van endoscopen, zodat de ziekenhuizen zich daarop kunnen organiseren.”