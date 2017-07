Noordzee niet langer overbevist

Brussel - De Noordzee is niet langer overbevist, kopt De Standaard woensdag. Dat is te danken aan een streng quotabeleid en de afbouw van de vissersvloot.

De overbevissing begon, ­volgens Hans Polet van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (Ilvo), vlak na de Tweede Wereldoorlog. In de jaren zeventig werd de haring overbevist. In de jaren tachtig daalde ­vooral het kabeljauwbestand, en in de jaren negentig de pladijs.

“Maar sinds de jaren negentig, met de invoering van de quota, heeft het visbestand zich langzaam hersteld”, zegt Polet. “Er wordt nu echt wel aan duurzame visserij gedaan. De haring heeft zich iets minder goed hersteld, maar er wordt wel al twintig jaar duurzaam op gevist. Tong doet het ook zeer goed. Bij kabeljauw is het geen zaak van overbevissing, maar van klimaatverandering. Maar ook de kabeljauw is aan de beterhand.”

Pladijs en stokvis maakten de grootste remonte.