Alarm over omzendbrief van minister Schauvliege: “Tot helft bouwgrond wordt onbebouwbaar”

Brussel - Een nieuwe omzendbrief van minister Joke Schauvliege (CD&V) die heel Vlaanderen indeelt in ‘bebouwd’ of ‘niet-bebouwd gebied’ zorgt weer voor commotie. Vlaams parlementslid Lydia Peeters (Open Vld) en UHasseltprofessor Stijn Verbist spreken van een ‘boskaart bis’. Volgens de Confederatie Bouw kan in sommige gemeenten de helft van de bouwgronden onbebouwbaar worden.

“Die omzendbrief deelt Vlaanderen in in bebouwde en onbebouwde gebieden. Nieuwe begrippen die niet in de wet staan. Bovendien moet wie wil bouwen in een zogezegd ‘onbebouwd gebied’ nu eerst via een studie bewijzen dat er elders geen plaats is”, zeggen Peeters en Verbist.

“Stop met angst te zaaien, we nemen van niemand de bouwgrond af”, reageert de woordvoerder van Schauvliege. “Die omzendbrief is goedgekeurd door de voltallige Vlaamse regering.”

De Confederatie Bouw heeft - als voorbeeld - uitgezocht welke impact dit zou hebben voor Gingelom en voor Herk-de-Stad. “De helft van de bouwgronden worden er in de praktijk onbebouwbaar”, zegt woordvoerder Marc Dillen. “De eigenaars zullen zelf moeten betalen voor die studie terwijl de kans reëel is dat de bouwvergunning wordt geweigerd.”

