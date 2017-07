Genks koppel zet kindje (2) op dak ‘als straf’

Genk - In een appartement in de wijk Kolderbos in Genk heeft maandag een tweejarige peuter huilend op een plat dak van drie meter hoogte gestaan. Voorbijgangers zagen het kind en belden aan bij de ouders om hun attent te maken van de levensgevaarlijke situatie. “De ouders zeiden dat ze het kind op straf hadden gezet en dat niemand zich moest moeien,” vertelden getuigen tegen Het Laatste Nieuws. De politie onderzoekt de zaak.

Voorbijgangers zagen aan de Keinkesstraat in Genk plots een peuter op het dak staan op zeker 3 meter hoogte. Het huilende kindje behoort toe aan een Pakistaans gezin dat op de eerste verdieping van het appartement woont.

“Ik zag haar helemaal alleen staan langs het balkon op het golfplaten dak en wist niet goed wat er gaande was” laat een overbuurvrouw weten. “Ik deed teken naar een automobilist om te stoppen. We dachten dat het kind mogelijk van het balkon was gevallen. Van de ouders was er geen spoor. De man probeerde zelf nog om het dak op te klauteren en het kind te redden, maar hij geraakte er niet bij. Het kindje was op drie meter van de rand verwijderd. Als ze daar van af zou donderen, was het mogelijk fataal afgelopen.”

De automobilist ging daarop in paniek aanbellen aan de voorzijde van het appartement. Daar stootte hij op de ouders die zich duidelijk van geen kwaad bewust waren. Getuigen vertelden dat de ouders toegaven dat ze het kind gestraft hadden. Hierop ontstond een discussie tussen hen en enkele getuigen en daarop besloten de ouders het kind terug binnen te halen. Later op de avond deden de buren aangifte bij de politie.

Niet de eerste keer

“We hebben inderdaad een melding gekregen over een peuter die op een dak werd gesignaleerd”, vertelt Marleen Smyers van de lokale politie. “We kunnen verder geen details meegeven in het belang van het onderzoek.” Zo wilde de politie ook nog niet bevestigen dat de ouders het kind daadwerkelijk gestraft hadden.

Volgens enkele buurtbewoners is het niet de eerste keer dat er kinderen gezien werden op dat stukje dak. “Het gaat om levensgevaarlijke situaties. Blijkbaar vinden die bewoners dat heel normaal. Tot er iemand van af dondert, met alle gevolgen vandien.”