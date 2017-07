Zwoel weer met kans op hevig onweer

Woensdagochtend zijn er nog opklaringen, maar al snel zal de bewolking de bovenhand nemen en kan zich op verschillende plaatsen in het land een onweer ontwikkelen. Dat meldt het KMI.

Vooral in de loop van de namiddag kunnen vanuit Frankrijk hevige onweders ons land bereiken, eventueel met hagel en felle rukwinden. Het wordt drukkend warm, met maxima tot 26 à 28 graden in de Ardennen en aan de kust en tot lokaal 32 graden elders.

Woensdagavond en het eerste deel van de nacht blijft het wisselvallig met buien en onweer. Later trekt de onweersactiviteit weg naar het oosten, maar buien blijven mogelijk. We verwachten minima tussen 17 en 20 graden.

Donderdagvoormiddag verlaten de warme luchtmassa en de eraan verbonden regen- en onweerszone ons land richting Duitsland. Het wordt wisselend bewolkt met nog enkele buien. De maxima liggen tussen 20 en 25 graden.

Vrijdag verwachten we droog weer met afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden. Een depressie boven Groot-Brittannië zorgt voor meer bewolking over het westen van het land. Maximumtemperaturen tussen 20 en 25 graden.

Zaterdag trekt een regenzone van west naar oost over het land. In het westen verwachten we op het einde van de namiddag al enkele opklaringen, terwijl de regenzone zich dan boven de Ardennen bevindt. De maxima bereiken waarden van 18 tot 24 graden.

Zondag bereikt een nieuwe storing ons land. De grootste neerslaghoeveelheden lijken over het noorden van het land te vallen, terwijl het in het zuiden vaker droog blijft met af en toe opklaringen. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden.

Maandag en dinsdag wordt het wisselvallig met soms brede opklaringen, maar af en toe ook enkele buien. De wind waait uit het noordwesten, waardoor de temperaturen niet veel hoger klimmen dan 21 graden in het centrum van het land.