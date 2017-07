Pieter Timmers blijft ook volgend jaar zwemmen

Pieter Timmers zal ook in 2018 de Belgische eer verdedigen in tal van zwembaden over de hele wereld. Dat heeft de olympische vicekampioen van 2016 op de 100 meter vrije slag toevertrouwd aan het persbureau Belga.

“Ik ga zeker nog een jaar door”, garandeerde Timmers. “Ik bekijk het nu seizoen per seizoen. Na Rio is er voor mij niet echt iets veranderd, buiten natuurlijk mijn huwelijk en de geboorte van mijn dochter. Maar op sportief vlak ben ik nog altijd even gemotiveerd.”

Kan Timmers het dan nog elke dag opbrengen om zichzelf af te beulen op training? “Uiteraard niet elke keer”, knipoogde hij. “Maar we hebben een jong team, met een toffe groepssfeer. Dat helpt.”

Toch schrikt het sportpensioen in de toekomst Timmers niet af. “Ik ben niet echt bang om een einde aan mijn loopbaan te maken”, gaf de BRABO-zwemmer toe. “Maar het is wel zo dat alle atleten zich de vraag stellen wat na hun carrière te doen. Niemand heeft er een idee van hoe de toekomst er precies uitziet.”

Timmers is, samen met Kimberly Buys en Louis Croenen, een van de drie Belgen die deelnemen aan het WK in Boedapest (23-30 juli). Op maandag 24 juli neemt hij deel aan de reeksen van de 200 meter vrije slag. Nadien waagt Timmers nog zijn kans op de 100 meter vrije slag (26 juli, met eventuele finale op 27 juli) en de 50 meter vrije slag (28-29 juli).