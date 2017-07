Steppe van Essevee op weg naar STVV

Essevee-doelman Kenny Steppe (28) genoot interesse van Gent, maar zet vandaag in principe zijn handtekening onder een driejarig contract bij STVV. Een streep door de rekening van Yannick Thoelen, die ook in beeld was en dinsdag niet mee met AA Gent naar Athene trok voor de oefenmatch tegen AEK.