Apple laat emoji’s overgeven en aan yoga doen

World Emoji Day is ook Apple niet ontgaan. Het bedrijf onthulde namelijk dat het een reeks nieuwe exemplaren klaar heeft.

Dankzij Scott Fahlman is 17 juli al bijna dertig jaar World Emoji Day. Hij tikte immers in 1988 ‘:)’ na een bericht, om te laten weten dat het een grap was. De emoji was geboren.

En de 29ste verjaardag van het lachebekje is ook technologiebedrijf Apple niet ontgaan. Het heeft een greep nieuwe emoji’s klaar, die later dit jaar uitgerold worden voor iOS, macOS en watchOS. Maar op 17 juli werd al een tipje van de sluier opgelicht.

Er zijn heel wat logische toevoegingen, zoals een man met een baard, een vrouw die borstvoeding geeft, of een zebra. Maar wie altijd al hunkerde naar een zombie-emoji of een ontploffend brein, wordt nu eindelijk ook bediend.