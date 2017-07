Slachtoffers van coach die hen onder douche filmde moeten rekening betalen

Diepenbeek -

Zeventien meisjes die zich burgerlijke partij stelden tegen hun basketbaltrainer omdat de man hen twee jaar lang in de kleedkamer en onder de douche gefilmd had, hebben vorige week een rekening in de bus gekregen. Diepenbekenaar W.V. (28) werd in 2015 door een lacune in de wet vrijgesproken, waardoor zijn slachtoffers voor de gerechtskosten moeten opdraaien. “Samen zijn de meisjes veroordeeld tot het betalen van 950 euro. Het vreemde is dat de bedragen schommelen van 39 tot 89 euro”, zegt hun advocaat Marijn Van Nooten.