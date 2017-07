‘Temptation’ Pommeline zet binnenkort tattoos in Beringen

Beringen -

Fabrizio’s Tattoo Saloon in Beringen lijkt erg in trek bij de voetballers van Genk. Na José Naranjo is nu ook Nikos Karelis naar Beringen afgezakt om borst en armen door de meester te laten bewerken. Fabrizio ontvangt nog meer bekende namen in zijn salon zoals enkele deelnemers aan ‘Temptation Island’. Verleidster Pommeline gaat binnenkort zelfs fulltime bij hem werken.