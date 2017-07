Gezinsdrama in Anzegem: vader doodt zijn twee kinderen en stapt zelf uit het leven

Het West-Vlaamse dorp Anzegem is dinsdagavond opgeschrikt door een gezinsdrama. Een vader heeft er zijn twee kinderen om het leven gebracht en is daarna zelf uit het leven gestapt. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk aan Het Nieuwsblad.

De straat is momenteel afgesloten door de politie. Over de precieze omstandigheden is momenteel nog niets bekend. Het is evenmin duidelijk wie de lichamen heeft ontdekt.

Het parket geeft geen verdere commentaar in het belang van het onderzoek en uit respect voor de nabestaanden. Het bevestigt wel dat er een onderzoeksrechter werd aangesteld en dat het gerechtelijk onderzoek loopt.

Woensdagvoormiddag zal er op een persconferentie meer uitleg worden gegeven over de feiten.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de www.zelfmoord1813.be