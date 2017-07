“Boskaart bis voor Schauvliege”

Op 7 juli heeft Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, een omzendbrief over ruimtelijk beleid rondgestuurd naar de gemeenten, de provincies en de Vlaamse overheidsdiensten. De brief is ook aangekomen in Dilsen-Stokkem, waar Lydia Peeters burgemeester is. Ze heeft de brief intussen ook juridisch laten onderzoeken door professor Stijn Verbist.

Onbebouwd en bebouwd

Wie wil bouwen in zogenaamd ‘onbebouwd gebied’ moet nu eerst een studie laten uitvoeren Lydia PEETERS (Open Vld), Vlaams Parlementslid

Joke Schauvliege deelt in haar omzendbrief de ruimte in twee: onbebouwde en bebouwde gebieden. De bebouwde gebieden zijn “gebieden die samenvallen met de stedelijke gebieden, geselecteerde kernen en overige woonconcentraties en de bedrijventerreinen”, zo staat in de omzendbrief. “Al de rest wordt beschouwd als onbebouwd gebied”, legt Lydia Peeters uit. “Ook percelen die bestemd zijn voor wonen, industrie of recreatie, kunnen in een ‘onbebouwd gebied’ liggen, zelfs als er al gebouwen staan. Er staat letterlijk: geïsoleerde, versnipperde of gebouwen die geen compact of samenhangend geheel uitmaken, verhinderen niet dat het gebied waarin deze (gebouwen) gelegen zijn als onbebouwd gedefinieerd kan worden.”

“Gemeenten moeten zich bij het uitreiken van bouwvergunningen nu al houden aan de omzendbrief”, zegt Lydia Peeters (Open Vld). “Wie dus wil bouwen in zogenaamd ‘onbebouwd gebied’ moet nu eerst een studie uitvoeren die aantoont dat er voor je gebouw geen plaats meer is in een dorp of een woonkern in de buurt.”

“Geen schrik aanjagen”

“Lydia Peeters moet stoppen met mensen schrik aan te jagen”, reageert de woordvoerder van Joke Schauvliege. “We nemen van niemand bouwgrond af. Die omzendbrief is goedgekeurd in de Vlaamse regering en daar zit haar partij ook in. Die brief is er trouwens gekomen op vraag van de bouwsector en geeft aan de ambtenaren uitleg. Een vergunning voor een woning kan eenvoudig verleend worden, net als vroeger. Het moet volgens de omzendbrief wel moeilijker worden om nieuwe open ruimte aan te snijden.”

Geen decretale basis

Niemands bouwgrond wordt afgenomen Joke SCHAUVLIEGE Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

“Een omzendbrief betekent dat je uitleg of interpretatie geeft aan een wet of decreet”, zegt professor Stijn Verbist van Universiteit Hasselt, gespecialiseerd in rechtsbescherming tegen de overheid en ruimtelijke ordening. “Maar Schauvliege gaat veel verder dan dat, ze geeft interpretatie aan iets dat geen decretale basis heeft. Ze komt eigenlijk met een nieuwe regeling over de bestemming van gronden. Die tweedeling ‘bebouwd’ en ‘onbebouwd gebied’ staat niet in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Schauvliege zet de bestemmingen woongebied, woonuitbreidingsgebied en industriegebied - die gronden in België gekregen hebben door de gewestplannen uit de jaren ‘70 - helemaal op de helling. Eigenaars hebben hierdoor geen rechtszekerheid meer. Als je grond in ‘onbebouwd gebied’ ligt, dan wordt het veel moeilijker die te ontwikkelen en dus daalt de waarde in de praktijk meteen.”

“Schauvliege is eigenlijk de betonstop al aan het uitvoeren. Een eerste stap was de boskaart, dit is de tweede. Bij de boskaart is ook pas iedereen wakker geschoten zodra je op een website per perceel kon bekijken of dat in een bos lag of niet, die oefening zouden ze voor deze omzendbrief ook moeten maken. Dan weet meteen iedereen of die nu in ‘bebouwd gebied’ een eigendom heeft of niet. Want dat is nu niet duidelijk.”