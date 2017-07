Politie neemt extra veiligheidsmaatregelen tijdens Tomorrowland

In Boom en Rumst gaat vrijdag de dertiende editie van Tomorrowland van start. Gespreid over twee weekends worden er in totaal bijna 400.000 bezoekers uit binnen- en buitenland verwacht. Aangezien er in ons land nog steeds een verhoogd dreigingsniveau van kracht is, neemt de federale politie extra veiligheidsmaatregelen. Ze zal bovendien via Twitter en Facebook een stand van zaken geven.

De politie laat dinsdag weten dat de extra maatregelen de komende dagen alleen zullen worden toegelicht indien dat in het belang is van de festivalganger of andere doelgroepen. Dit omdat het openlijk communiceren over veiligheidsmaatregelen risico’s met zich meebrengt.

Eerder voerde de politie ook al een preventieve screening van alle ticketeigenaars en festivalmedewerkers uit, wat tot een toegangsweigering leidde van zowat 35 ticketeigenaars.

Specifiek politiereglement in buurt festival

In de buurt van het festivalterrein zal tijdens de twee weekends ook een specifiek politiereglement gelden. Wild- en bermparkeren zal niet worden getolereerd en er geldt een verbod op ambulante activiteiten (de verkoop van producten of diensten buiten handelspanden, red.) en georganiseerde dansactiviteiten. Er werd ook een speciale regeling uitgewerkt voor taxichauffeurs. Net zoals de afgelopen jaren geldt op Tomorrowland ook een nultolerantie op het bezit of gebruik van drugs: wie betrapt wordt, zal vervolgd worden en mag het festivalterrein niet meer betreden.

De federale politie zal de situatie op en rond het festival, maar ook preventietips, delen via de Twitteraccount @BelPoliceEventen het evenement “Tomorrowland 2017” op haar Facebookpagina.