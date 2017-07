Geens moet meteen inpakken tegen Gonzalez op Challenger Scheveningen

Clément Geens (ATP 405) heeft de eerste ronde op het Challengertoernooi van Scheveningen (gravel/64.000 euro) niet overleefd. Geens moest na één uur en 18 minuten in twee sets (6-4 en 6-2) inpakken tegen de Argentijn Maximo Gonzalez (ATP 179).

Eerder op de dag plaatste Ruben Bemelmans (ATP 96) zich wel voor de tweede ronde in Nederland, na winst in twee korte sets (6-2 en 6-0) tegen de Oostenrijker Sebastian Ofner (ATP 156).

Voor Yannick Mertens (ATP 282) eindigde het toernooi in Scheveningen in de eerste ronde, na verlies in drie sets (4-6, 6-3 en 6-2) tegen thuisspeler Botic van de Zandschulp (ATP 336). Joris De Loore (ATP 204) neemt het woensdag in zijn eerste ronde op tegen de Braziliaan Joao-Olavo Souza (ATP 137).

Geens was in Scheveningen ook in het dubbelspel actief. Aan de zijde van de Australiër Maverick Banes ging Geens maandag in de eerste ronde in twee sets (6-4 en 6-0) onderuit tegen het Belgische dubbelduo Ruben Bemelmans en Joris De Loore.