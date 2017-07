Ex-wereldkampioen solliciteert via LinkedIn voor nieuwe club

Soms kan het leven voor een ex-wereldkampioen voetbal hard zijn. Zo zit Cristian Zaccardo, in 2006 de beste van de wereld met Italië, na de degradatie met Vicenza Calcio uit de Serie B zonder club. De 35-jarige verdediger zoekt nu via sociaal netwerksite LinkedIn een nieuwe werkgever.

“Ik ben fysiek in orde en kan nog twee seizoenen op hoog niveau voetballen”, schrijft Zaccardo in zowel Italiaans als Engels. “Wie maakt er een deal met mij? Ben een betrouwbare en sterke profspeler.”

Zaccardo pakte in 2006 de wereldtitel met Italië. In clubverband kroonde hij zich in 2009 met Wolfsburg tot Duits kampioen. Sinds 2016 was hij aan de slag bij Vicenza Calcio, waarmee hij er niet in slaagde het behoud te verzekeren in de Serie B. Voorts speelde de verdediger in zijn carrière voor onder meer Palermo, Parma en AC Milan.