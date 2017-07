Deze populaire acteur verlaat Familie

Fans van Familie zullen het binnenkort zonder acteur Bas Van Weert (18) moeten doen. De jongeman vertolkte sinds 2013 de rol van Cédric in de soap, maar besloot om dit najaar de serie te verlaten.

“Bas slaagde voor zijn toegangsexamen aan het Conservatorium in Antwerpen en start er in september een verdere acteeropleiding. Hij wil zich volledig focussen op deze opleiding, waardoor de combinatie met zijn steeds groter wordende rol in Familie onmogelijk is geworden”, klinkt het bij VTM.

Foto: Familie

“We hebben Bas enorm zien groeien op de set. Denk maar aan de verhaallijnen rond de moord op June en de recente emotionele lijn rond de zelfmoordgedachten van zijn personage. Natuurlijk begrijpen we heel goed dat zijn studies nu absolute prioriteit krijgen. We gaan Bas zeker missen op de set, maar wensen hem alle succes toe”, klinkt het bij TvBastards, makers van de serie Familie nog.

Foto: vtm

Bas zelf zegt enorm trots te zijn vier jaar lang deel te hebben mogen uitmaken van de productie. “Nu voel ik dat het tijd is voor mij om een nieuwe grote kans te grijpen en me hierin te smijten. Ik bedank ook graag alle Familie-fans, die tot het fijnste publiek ter wereld behoren.”

Midden september zal de laatste draaidag van Van Weert plaatsvinden, nadien wordt zijn rol door een nieuwe acteur overgenomen. De casting voor het personage is vandaag gestart.