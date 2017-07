Nationale handballers loten haalbare poule voor kwalificaties WK 2019

Op weg naar het WK handbal 2019 nemen de Red Wolves het in de kwalificaties op tegen Turkije, Griekenland en Nederland. Enkel de groepswinnaar plaatst zich voor de play-off wedstrijden die in juni 2018 georganiseerd worden. Het WK handbal 2019 wordt van 10 januari tot en met 27 januari 2019 in Denemarken en Duitsland georganiseerd.

Alle drie de tegenstanders zijn geen onbekenden voor de Red Wolves. Begin dit jaar speelden België en Nederland twee vriendschappelijke wedstrijden tegen elkaar. Beide landen wisten elk één wedstrijd te winnen. Griekenland werd in de zomer van 2015 verslagen waarna de Belgen in april 2016 twee keer overtuigend Turkije versloegen en de Red Wolves zich voor de Europese kwalificaties plaatsten.

“Zowel voor de sportieve staf als voor de spelers zijn het gekende tegenstanders” zegt Michel Kranzen, T2 van de Red Wolves. “Van alle drie de landen hebben we in het verleden al gewonnen maar we hebben ook al van elk land verloren. Het is een zeer interessante poule met sportieve mogelijkheden. Nederland is op papier de moeilijkste tegenstander maar we mogen niemand onderschatten. Laat me zeggen dat het een haalbare poule is maar dat we ervoor zullen moeten knokken. Een derby van de Lage Landen met inzet lijkt me heerlijk en tegelijk ook onvoorspelbaar.”

Als België zijn groep wint speelt het in juni een barragewedstrijd waarna de winnaar van de dubbele ontmoeting zich plaatst voor het WK handbal van 2019. Dat WK wordt gespeeld met 24 landen waarvan 12 Europese. Met Duitsland en Denemarken als organisatoren en Frankrijk als titelverdediger zijn er al drie landen gekend. De winnaar van het EK 2018 plaatst zich eveneens rechtstreeks voor het wereldkampioenschap.

België speelt zijn eerste kwalificatiewedstrijden uit en thuis tussen 25 en 29 oktober 2017. De twee volgende interlands worden begin januari 2018 gespeeld. Tussen 3 en 14 januari spelen de Red Wolves maar liefst 4 interlands.

(drps)