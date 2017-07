Is dit de meest gênante baby-aankondiging ooit?

Opvallend zicht in het Nederlandse Drimmelen. Daar werd onlangs de baby Toby geboren, en dat zal heel Nederland en België geweten hebben dankzij de opa van de jongen.

Het is een traditie: als er een baby geboren wordt, wordt dat aangekondigd met een bord of versiering voor het huis. Zo ook in Drimmelen. Alleen maakte de vader van de prille vader er wel iets heel speciaals van. Op het bord staat het volgende te lezen: ‘Hoera een jongen! Project: Toby. Opdrachtgever: mama Melissa. Donatie door: Papa Bennie. Bouwplaats: Drimmelen. Hoogste punt: Op z’n hondjes’.

Het is vooral dat laatste dat bij velen voor heel wat hilariteit zorgt. Zelfs toeristen beginnen te stoppen om foto’s van het bord te maken. “Mijn vader heeft er iets geks van gemaakt. Het is gewoon grappig, voor de fun”, vertelt papa Bennie aan Omroep Brabant. “Mijn vriendin zei een keer voor de grap tegen vrienden: ja, hij is op zijn hondjes gemaakt. Dat heeft mijn vader denk ik gehoord. Velen vinden het hilarisch. Dat sommigen er niet om kunnen lachen? Mensen moeten de humor ervan inzien. Zo ben ik: humor” En wat als Toby, jaren later, die bewuste foto ergens ziet opduiken? “Dan ga ik er even goed voor zitten”, besluit de vader lachend.