Zieke George Bennett geeft op in Tour de France

George Bennett (LottoNL-Jumbo) heeft dinsdag tijdens de zestiende etappe van de Tour de France de strijd gestaakt. De 27-jarige Nieuw-Zeelander, twaalfde in de algemene stand, voelde zich wat ziekjes en gaf er na 65 kilometer de brui aan.

Na een twintigtal kilometer kreeg Bennett het op de Côte de Boussolet lastig en moest hij lossen. De renner van LottoNL-Jumbo beet nog even door, maar wierp uiteindelijk toch de handdoek.

Bennett eindigde deze Tour tweemaal in de top tien, in de ritten naar Chambéry (zevende) en Peyragudes (achtste). In de algemene stand stond hij op 6:39 van geletruidrager Chris Froome.