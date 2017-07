Lapadula (AC Milaan) moet plaatsruimen voor nieuwe aankopen

De Italiaanse aanvaller Gianluca Lapadula verlaat na één seizoen AC Milan om bij Genoa aan de slag te gaan, dat hem voor één seizoen huurt. Daarna is Genoa verplicht om hem definitief over te nemen voor 11 miljoen euro, zo maakte Genoa dinsdag bekend. AC Milaan trok met de Portugees André Silva al een nieuwe spits aan voor 38 miljoen euro.

De 27-jarige Lapadula kwam afgelopen seizoen in 27 wedstrijden niet verder dan 8 doelpunten voor de Rossoneri. Voordien was hij Pescara topschutter in de Serie B geworden.