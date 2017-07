Moeder die foto deelt van keizersnede, heeft een belangrijke boodschap

De Australische blogster Mel Watts heeft vier kinderen en is niet te verlegen om de eerlijke kant van het moederschap te belichten via sociale media. Nu pakt ze uit met een foto van haar ontstoken keizersnede. Niet zomaar: ze wil vrouwen die bewust voor de ingreep kiezen, tonen dat het niet de makkelijkste weg is.

Vandaag de dag gebeurt het weleens dat vrouwen voor een keizersnede kiezen omdat ze ervan overtuigd zijn dat het de makkelijkste manier is om te bevallen. Niet dus, zo wil mama Watts nu aantonen met een foto waarop ze koude lucht over haar wonde blaast.

“Soms maakt het niet uit hoe schoon je de snede houdt of hoeveel je er hebt gehad, er is altijd een kleine kans dat je een ontsteking krijgt. Met een achtergrond als verpleegster boezemde dit idee me veel angst in. Serieus, ik panikeer dat de infectie gaat opstijgen naar mijn baarmoeder en ik een baarmoederbreuk zal hebben. Maar dat is mijn paniekreactie en dat zal niet gebeuren. Ik neem antibiotica. Ik had alleen niet op Google mogen zoeken naar de mogelijke gevolgen en foto’s van ontstoken wonden”, schrijft de mama bij de foto.



Op haar blog gaat Mel verder dat ontstekingen een deel kunnen zijn van de keizersnede- ervaring. Ze stimuleert om over deze realistische situaties te praten omdat we in de media nog het vaakst kersverse moeders zien die in een mum van tijd weer slank en gespierd zijn.