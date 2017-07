Weet jij wat het enkelvoud van spaghetti is? Het internet is alvast stomverbaasd

Misschien je er nog nooit bij stilgestaan, maar het woord spaghetti is de meervoudsvorm van de pastasoort die je zo graag eet. Enig idee hoe één enkel sliertje heet? Een twitteraar die het te weten kwam, was alvast stomverbaasd en in haar spoor heel wat anderen.

Al meer dan 18.000 twitteraars hebben de tweet van een zekere Caro Ramsey gedeeld. De reden? Zij kwam te weten dat spaghetti de Italiaanse term is voor het meervoud van de pastasoort en was er zodanig over verbaasd dat het met iedereen werd gedeeld. Het enkelvoud van spaghetti en dus van één enkel sliertje is namelijk spaghetto.

Heel wat andere twitteraars kwamen nog met andere Italiaanse weetjes op de proppen. Zo deelde een Geraldine dat ook salami en panini meervoudsvormen zijn. Zo, dat weten we dan ook weer.

WHAT THE FUCK pic.twitter.com/t2cDt2VNIx — caro ramsey ?? (@caroramsey) 14 juli 2017

Are you sitting down? Panini is plural. Panino is the singular. Calzone? The "e" is not silent. Gnocchi? Pronounced nyock-ee. — Geraldine (@everywhereist) 15 juli 2017

Salami is plural. The singular is salame (short "e" at the end). — Geraldine (@everywhereist) 15 juli 2017