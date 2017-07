Ex-Miss over romance met Niels Destadsbader: “Enkel vrienden”

Enkele weken geleden werden Niels Destadsbader (28) en ex-Miss België Justine De Jonckheere (25) door de geruchtenmolen gebombardeerd tot een koppel. De twee waren zelfs samen gespot in Zuid-Afrika tijdens de opnames van de nieuwe film van F.C. De Kampioenen. Maar in Story ontkent de ex-Miss de romance.

Foto: David Van Hecke

In Deerlijk - waar Niels Destadsbader woont - was het al vrij snel een publiek geheim dat de twee meer waren dan zomaar vrienden. Ze waren zelfs samen gespot in Zuid-Afrika voor de nieuwe film van F.C. De Kampioenen. Naar verluidt had Justine De Jonckheere er een baantje in de filmploeg, als hostess.

Volgens Dag Allemaal staken de twijfels de jongste weken dan toch de kop op. De drukke agenda’s van de twee bekende Vlamingen gooiden roet in het eten. Daarom zouden ze beslist hebben om een punt achter hun zomerromance te zetten.

In Story licht Justine De Jonckheere het verhaal anders toe. Volgens haar is er zelfs nooit sprake geweest van een relatie. “Samen gespot worden is blijkbaar genoeg voor sommige mensen om conclusies te trekken. Ook al ontkenden Niels en ik dat we een relatie hadden, toch beweerden andere mensen dat het wel zo was. Voor we het wisten werden we daar overal over aangesproken. Dus bij deze: wij zijn goede vrienden, maar geen koppel”, zegt de ex-Miss België.