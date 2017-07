Lommelse Iris Tuijaerts plaatst zich voor top 5 Miss Freedom of The World

Lommel - Van 3 tot en met 14 juli verbleef Iris Tuijaerts (17) in Kosovo. Daar vertegenwoordigde ze ons land op Miss Freedom of The World.

Na enkele dagen bemachtigde ze al haar eerste titel Miss Charm en vervolgens de tweede titel, 1st Runner Up Miss Talent. Op 13 juli werd deze verkiezing voor haar helemaal compleet. Bij het behalen van de top 10 mocht ze op de catwalk lopen in avondjurk. Vervolgens werd de top vijf gekozen, en ook daarvoor kon ze zich plaatsen. Ze kreeg de titel 4th Runner Up en mocht met een kroontje terugkeren naar België. Om kwart voor vier kwam ze in België aan en kreeg ze een warm onthaal. Met dank aan haar national director Annick Eycken van Varuna.