Favoriete plekjes van onze journalisten: Thuis van de eerste Viking-koningen

Heuvels opklimmen, leren hoe lang het duurt voor iemand sterft van een dolksteek in de lies, zelf op een troon zitten en ook niet onbelangrijk: een prachtig verhaal. Jelling heeft het allemaal. Jong en oud kan zich een paar uur amuseren in deze bakermat van het Deense koningshuis.

Een weinig spectaculaire tussenstop: meer lijkt het dorpje waar de eerste Deense koningen hebben gewoond op het eerste gezicht niet te zijn. Maar eens het museum gepasseerd, herzie je meteen die eerste impressie. Twee groene heuvels met daartussen een lieflijk klein wit kerkje, een ongelooflijk mooi kerkhof en een panorama om u tegen te zeggen.

Deze plek vertelt een verhaal. Bewijs: het eerste stenen contract waarmee de Vikingen zich verenigden in een Deens koninkrijk en de witte palen ver weg in het landschap die op een sobere maar perfecte manier het beeld van die eerste koninklijke residentie zo aanscherpen dat je er stil van wordt. En ja, ook romantiek ontbreekt niet. De grafheuvels waren voor Gorm de Oude en zijn grote liefde Thyre. Hun zoon Harald ‘Blauwtand’ I van Denemarken zweerde de heidense cultuur af en liet een kerkje bouwen om er de stoffelijke resten van zijn ouders te begraven. Onvoorwaardelijke liefde, het bestond toen ook al.

Aansluitend moet je ook het museum induiken. Voor de prijs van nul euro word je er ondergedompeld in het leven zoals het was toen de Vikingen hier nog huisden. Een troon, een gevelde - weliswaar glazen - Viking waarin op verschillende plaatsen wapens steken, een lasershow waar het verhaal over die eerste Denen wordt gefluisterd, een hele wand met daarop de ruim 1.000 jaar oude stamboom van het Deense koningshuis en tenslotte een geweldig dakterras.

Jelling is die ene onverwachte topper die je bij elke reis passeert en staat geheel terecht op de Werelderfgoedlijst van de Unesco.