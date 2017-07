Ze is het model van het moment, maar heet eigenlijk helemaal niet Gigi

Gigi Hadid (22) is ondertussen zo bekend geworden dat enkel haar voornaam volstaat om te weten over wie het gaat. Net zoals dat met Naomi, Claudia en Cindy het geval was voor de supermodellen van de jaren 90. Opvallend genoeg blijkt Gigi echter haar bijnaam te zijn die ze kreeg van haar mama Yolanda en dus niet haar echte naam.

De wereld kent haar als Gigi, maar het topmodel heeft aan Vogue verklapt dat ze eigenlijk helemaal niet zo heet. Haar echte naam klinkt voluit Jelena Noura Hadid. Iets wat in de verste verte dus zelfs niet lijkt op Gigi. Toch is er een logische verklaring voor en mama Yolanda zit er voor iets tussen.

"Mijn mama werd vroeger als kind thuis door haar eigen moeder Gigi genoemd", vertelt ze in een interview met Vogue. "Zij deed op haar beurt hetzelfde met mij toen ik jong was. Toen ik in het eerste of tweede leerjaar zat, was er een meisje met de naam Helena en dat werd verwarrend toen de leraar onze namen moest roepen, dus vroeg hij aan mijn moeder 'Als ik Jelena een bijnaam zou moeten geven, wat zou het dan zijn?' Mijn moeder zei dat ze me soms Gigi noemde en zo bleef dat plakken."