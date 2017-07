Halsbandparkiet bezig aan opmars in Limburg

Elke avond speelt zich in de buurt van Graeth in Borgloon een schouwspel af in de toppen van de bomen. Tientallen halsbandparkieten strijken er dan neer en geven vervolgens een fluitconcert. Buurtbewoners komen zich eraan vergapen, maar niet iedereen is blij dat deze exoot het zo goed doet. “In zowat 45 jaar ging het van amper veertig naar elfduizend parkieten. Er is niets meer aan te doen”, klinkt het bij Natuurpunt.