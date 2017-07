Pizzeria weigert ’s avonds nog te leveren in Winterslag

Nadat eerder al een pizzakoerier van pizzeria Domino’s in Genk was klemgereden en beroofd, gingen de overvallers afgelopen weekend nog brutaler te keer. “Vrijdagavond werd een pizzakoerier in Winterslag van zijn bromfiets getrokken en bedreigd met een mes en zondagavond werd een andere bezorger op bijna dezelfde plaats tegen de grond gedrukt en bedreigd met een schroevendraaier”, stelt zaakvoerder Mustafa Salih.