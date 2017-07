Van Kets en Kotysch krijgen rol bij jeugd van STVV

Patrick Van Kets, de voormalige assistent van Ivan Leko, krijgt een nieuwe rol bij STVV, dat laat de ploeg zelf weten via een persbericht. De man zal zich voortaan bezighouden met de coördinatie en doorstroming naar het eerste elftal van de jongeren vanaf U15 tot en met U21. Ook voor speler Sascha Kotysch is er een rol bij de jeugdwerking weggelegd.

Van Kets deed eerder al ervaring op in de jeugdwerking van Standard Luik. In zijn nieuwe functie zal hij zelf op het trainingsveld verschijnen om zowel in team als individueel het niveau van de jonge Kanaries bij te schaven.

Speler Sascha Kotysch maakt dan weer sinds kort deel uit van de sportieve commissie die zich bekommert om de uitvoering en de navolging van het sportieve beleid van de Truiense elitejeugd. Zowel Van Kets als Kotysch gaan in hun nieuwe hoedanigheid intensief samenwerking met de algemene jeugdcoördinator, Erwin Coenen.