Politie werkt gewapende jongere tegen grond op druk kruispunt

De politie van Maastricht heeft op het drukke kruispunt aan de Prins Bisschopsingel enkele jongeren tegen de grond gewerkt. Eén van hen zou een wapen bij zich gedragen hebben, dat meldt de Nederlandse krant De Limburger.

Het kruispunt is vlakbij het politiebureau in Maastricht gelegen. Een omstaander zou een groep jongeren opgemerkt hebben, waarbij eentje van hen een wapen droeg. Het is nog onzeker of het om een echt wapen of een speelgoedje gaat. De politie nam alleszins het zekere voor het onzekere en rukte met vier combi’s uit. Ze konden de jongeren op een druk kruispunt overmeesteren. Het viertal werd afgevoerd naar het politiebureau.